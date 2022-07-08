" በዘንድሮ የታክስ ለውጥ የከፍተኛ ትምህርት እዳ ያለባቸው እና ገቢያቸው ከ$47, 014 በላይ የሆኑ ሁሉ እዳቸውን መክፈል ይጀምራሉ ። " - አቶ ኬኔዲ ወልደማርያም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen " በዘንድሮ የታክስ ለውጥ የከፍተኛ ትምህርት እዳ ያለባቸው እና ገቢያቸው ከ$47, 014 በላይ የሆኑ ሁሉ እዳቸውን መክፈል ይጀምራሉ ። " - አቶ ኬኔዲ ወልደማርያምPlay13:35ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Kennedy Woldemariam Source: K.MGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.05MB)Published 8 July 2022 at 8:52pm, updated 8 July 2022 at 8:59pmPresented by Martha TsegawSource: SBS አቶ ኬኔዲ ወልደማርያ የኬኔዲ የታክስ እና ቢዝነስ ሰርቪስ ዳይሬክተር የ 2021/2022 የበጀት አመት ታክስ ከመሰራቱ በፊት ደንበኞች ልብ ሊሏቸው የሚገቡ ቁልፍ ነገሮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል ።Published 8 July 2022 at 8:52pm, updated 8 July 2022 at 8:59pmPresented by Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች ፦ ታክስ ከማሰራታችን በፊት ምን ማድረግ አለብን የታክስ ቢሮ ደንበኞች ላይ ቅጣትን የሚጥለው መቼ ነውበዘንድሮ ታክስ አመት ምን የተለየ ለውጥ አለShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ