ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

" በዘንድሮ የታክስ ለውጥ የከፍተኛ ትምህርት እዳ ያለባቸው እና ገቢያቸው ከ$47, 014 በላይ የሆኑ ሁሉ እዳቸውን መክፈል ይጀምራሉ ። " - አቶ ኬኔዲ ወልደማርያም

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Kennedy Woldemariam Source: K.M

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Published 8 July 2022 at 8:52pm, updated 8 July 2022 at 8:59pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

አቶ ኬኔዲ ወልደማርያ የኬኔዲ የታክስ እና ቢዝነስ ሰርቪስ ዳይሬክተር የ 2021/2022 የበጀት አመት ታክስ ከመሰራቱ በፊት ደንበኞች ልብ ሊሏቸው የሚገቡ ቁልፍ ነገሮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል ።

Published 8 July 2022 at 8:52pm, updated 8 July 2022 at 8:59pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች ፦ 

  • ታክስ ከማሰራታችን በፊት ምን ማድረግ አለብን 
  • የታክስ ቢሮ ደንበኞች ላይ ቅጣትን የሚጥለው መቼ ነው
  • በዘንድሮ ታክስ አመት ምን የተለየ ለውጥ አለ
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