ደራሲት ፀሐይ መላኩ፤ የ2014 የወርቅ ብዕር ተሸላሚ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ደራሲት ፀሐይ መላኩ፤ የ2014 የወርቅ ብዕር ተሸላሚPlay06:11ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Author Tsehay Melaku. Credit: T.MelakuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.3MB)Published 19 August 2022 at 9:43pm, updated 20 August 2022 at 11:09amBy Befekadu AbaySource: SBS በኢትዮጵያ በረጅም ልብ ወለድ ድርሰት በቀዳሚነት የምትጠቀሰው ደራሲት ፀሐይ መላኩ፤ በዘንድሮው የ5ኛው ዙር "የንባብ ለሕይወት" የመጽሐፍ ኤግዚብሺን መዝጊያ ላይ የወርቅ ብዕር ተሸላሚ ሆናለች።Published 19 August 2022 at 9:43pm, updated 20 August 2022 at 11:09amBy Befekadu AbaySource: SBSአንኳሮችየመፅሐፍ ኤግዚቢሽንሽልማትሥነ ፅሑፍተጨማሪ ያድምጡ"የንባብ ልምድ ለሌለው ሕዝባችን የመጽሐፍ ኤግዚቪሽን እንደ ደመራ በዓመት አንዴ ሳይሆን በየሶስት ወሩ ቢካሔድ ጥሩ ነው" ደራሲ ኃይለመለኮት መዋዕልShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ