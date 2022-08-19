ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ደራሲት ፀሐይ መላኩ፤ የ2014 የወርቅ ብዕር ተሸላሚ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Author Tsehay Melaku.jpg

Author Tsehay Melaku. Credit: T.Melaku

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 19 August 2022 at 9:43pm, updated 20 August 2022 at 11:09am
By Befekadu Abay
Source: SBS

በኢትዮጵያ በረጅም ልብ ወለድ ድርሰት በቀዳሚነት የምትጠቀሰው ደራሲት ፀሐይ መላኩ፤ በዘንድሮው የ5ኛው ዙር "የንባብ ለሕይወት" የመጽሐፍ ኤግዚብሺን መዝጊያ ላይ የወርቅ ብዕር ተሸላሚ ሆናለች።

Published 19 August 2022 at 9:43pm, updated 20 August 2022 at 11:09am
By Befekadu Abay
Source: SBS
አንኳሮች
  • የመፅሐፍ ኤግዚቢሽን
  • ሽልማት
  • ሥነ ፅሑፍ
ተጨማሪ ያድምጡ

"የንባብ ልምድ ለሌለው ሕዝባችን የመጽሐፍ ኤግዚቪሽን እንደ ደመራ በዓመት አንዴ ሳይሆን በየሶስት ወሩ ቢካሔድ ጥሩ ነው" ደራሲ ኃይለመለኮት መዋዕል

Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ