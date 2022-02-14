የአገር ቤት ትዝብቶች፤ “ወደ ራስ ማድላት እየጨመረ፤ የጋዜጠኝነት ደረጃ ወደ ማኅበራዊ ሚዲያ ደረጃ ዝቅ እያለ ይመስለኛል” አያሌው ሁንዴሳ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የአገር ቤት ትዝብቶች፤ “ወደ ራስ ማድላት እየጨመረ፤ የጋዜጠኝነት ደረጃ ወደ ማኅበራዊ ሚዲያ ደረጃ ዝቅ እያለ ይመስለኛል” አያሌው ሁንዴሳPlay12:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ayalew Hundessa. Source: A.HundessaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.91MB)Published 14 February 2022 at 6:26pm, updated 14 February 2022 at 10:11pmBy Demeke KebedeSource: SBS የሲድኒ - አውስትራሊያ ነዋሪዎች አቶ አያሌው ሁንዴሳና አቶ አንተነህ ገብረየስ፤ ከሁለትና ሶስት አሠርት ዓመታት በኋላ ሔደው ስላዩዋት አገረ ኢትዮጵያ ከመዲናይቱ አዲስ አበባ ምልከታቸውን ያጋራሉ። የአገር ቤት ትዝብቶች፤ “የሕዝብ ትራንስፖርት፣ ጉዳይ መፈፀምና ሙስና አስቸጋሪ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ፤ ደሃ ሆኖ ደስተኛና ኩሩ ሕዝብም አይቻለሁ” አንተነህ ገብረየስPublished 14 February 2022 at 6:26pm, updated 14 February 2022 at 10:11pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገር ቤት ጉዞየቆይታ ትዝብቶችቤተሰብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ