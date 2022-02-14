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የአገር ቤት ትዝብቶች፤ “ወደ ራስ ማድላት እየጨመረ፤ የጋዜጠኝነት ደረጃ ወደ ማኅበራዊ ሚዲያ ደረጃ ዝቅ እያለ ይመስለኛል” አያሌው ሁንዴሳ

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Ayalew Hundessa. Source: A.Hundessa

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Published 14 February 2022 at 6:26pm, updated 14 February 2022 at 10:11pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

የሲድኒ - አውስትራሊያ ነዋሪዎች አቶ አያሌው ሁንዴሳና አቶ አንተነህ ገብረየስ፤ ከሁለትና ሶስት አሠርት ዓመታት በኋላ ሔደው ስላዩዋት አገረ ኢትዮጵያ ከመዲናይቱ አዲስ አበባ ምልከታቸውን ያጋራሉ። የአገር ቤት ትዝብቶች፤ “የሕዝብ ትራንስፖርት፣ ጉዳይ መፈፀምና ሙስና አስቸጋሪ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ፤ ደሃ ሆኖ ደስተኛና ኩሩ ሕዝብም አይቻለሁ” አንተነህ ገብረየስ

Published 14 February 2022 at 6:26pm, updated 14 February 2022 at 10:11pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
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