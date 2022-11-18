ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የኢትዮጵያ ባሕላዊ ምግቦች በውጭ አገር ሰዎች ዘንድ እየተለመዱና ተወዳጅ እየሆኑ ነው" ብሩክታዊት መስፍን

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Beruktawit Mesfin. Credit: B.Mesfin

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Published 18 November 2022 at 8:27pm, updated 18 November 2022 at 8:30pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ሮ ብሩክታዊት መስፍን - የየሺ የቤተሰብ ሬስቶራንት ባለቤት፤ ስለ ምግብ ቤት ሥራ አጀማመራቸው፣ የሚያቀርቧቸው የምግብ ዓይነቶችና የገበያ ሁኔታ ይናገራሉ። ኢትዮጵያውያን እንዲጎበኟቸውም ይጋብዛሉ።

Published 18 November 2022 at 8:27pm, updated 18 November 2022 at 8:30pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች
  • ወደ ምግብ ቤት ንግድ መሰማራት
  • የኢትዮጵያ ባሕላዊ ምግብና ባሕር ማዶኞች
  • የመስተንግዶ ኢንዱስትሪ ተግዳሮቶችና ተስፋዎች
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