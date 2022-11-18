"የኢትዮጵያ ባሕላዊ ምግቦች በውጭ አገር ሰዎች ዘንድ እየተለመዱና ተወዳጅ እየሆኑ ነው" ብሩክታዊት መስፍን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የኢትዮጵያ ባሕላዊ ምግቦች በውጭ አገር ሰዎች ዘንድ እየተለመዱና ተወዳጅ እየሆኑ ነው" ብሩክታዊት መስፍንPlay15:11ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Beruktawit Mesfin. Credit: B.MesfinGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.14MB)Published 18 November 2022 at 8:27pm, updated 18 November 2022 at 8:30pmBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ብሩክታዊት መስፍን - የየሺ የቤተሰብ ሬስቶራንት ባለቤት፤ ስለ ምግብ ቤት ሥራ አጀማመራቸው፣ የሚያቀርቧቸው የምግብ ዓይነቶችና የገበያ ሁኔታ ይናገራሉ። ኢትዮጵያውያን እንዲጎበኟቸውም ይጋብዛሉ።Published 18 November 2022 at 8:27pm, updated 18 November 2022 at 8:30pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችወደ ምግብ ቤት ንግድ መሰማራትየኢትዮጵያ ባሕላዊ ምግብና ባሕር ማዶኞችየመስተንግዶ ኢንዱስትሪ ተግዳሮቶችና ተስፋዎችShareLatest podcast episodes"ለእኔ ምስጋና፣ የቤተክርስቲያን አገልግሎትና ዝማሬ ማለት ሕይወት ነው" ቀሲስ ምንዳዬ ብርሃኑየኳታር ዓለም ዋንጫና የ"ደጋፊዎች ፌስቲቫል" ምልከታሰዓሊ ተሰማ ተምትሜ፤ የኳታር ዓለም ዋንጫ በጎ ፈቃደኛ አምባሳደር"ሴቶችን ያማከለ አመራርና ፖሊሲዎች ወደ ጦርነት ዳግም ላለመግባት ያግዛል" ሰይፉ ወልደጊዮርጊስ