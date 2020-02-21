ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የመደመር የውይይት መድረክ በሜልበርና ሲድኒ

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Interview with Beryihun Degu

Beryihun Degu Source: SBS Amharic

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Published 21 February 2020 at 4:29pm, updated 21 February 2020 at 6:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ በሪሁን ደጉ፤ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የዳያስፖራ ጉዳዮች ኃላፊ፤ ቅዳሜ ፌብሪዋሪ 2, 2020 በሜልበርን፤ እሑድ ፌብሪዋሪ 23, 2020 ሲድኒ በ “መደመር” ፅንሰ ሃሳብ ላይ ስለሚካሄደው ሕዝባዊ ውይይት ይናገራሉ። በእለቱም በሁለቱም ከተሞች አቶ መሐመድ ራፊ አባራያ - በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ተንታኝና አቶ ዮናስ ዘውዴ - በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የ PhD ተማሪና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የማኅበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተጠባቢ በመደመር መጽሐፍ ጭብጥ ዙሪያ ግንዛቤ ያስጨብጣሉ።

Published 21 February 2020 at 4:29pm, updated 21 February 2020 at 6:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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