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"የኮቪድ-19 ሶስተኛ ዙር ክትባት መከተብ አጥራችን አርጅቶ ከመፍረሱ በፊት እንደማደስ ነው" ቤተልሔም ዓለማየሁ

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Bethlehem Alemayehu. Source: B.Alemayehu

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Published 20 January 2022 at 10:35am, updated 20 January 2022 at 10:52am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በሲድኒ-አውስትራሊያ የመድኃኒት ባለሙያ ቤተልሔም ዓለማየሁ፤ ስለ ልጆችና የሶስተኛ ዙር የኮቪድ-19 ክትባቶች ጠቀሜታ ያስረዳሉ።

Published 20 January 2022 at 10:35am, updated 20 January 2022 at 10:52am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የሶስተኛ ዙር ክትባት አስፈላጊነት
  • ዕድሜያቸው ከ5-11 ላሉ ልጆች የኮቪድ 19 ክትባት አሰጣጥ
  • ምክረ ሃሳብ
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