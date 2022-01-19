"የኮቪድ-19 ሶስተኛ ዙር ክትባት መከተብ አጥራችን አርጅቶ ከመፍረሱ በፊት እንደማደስ ነው" ቤተልሔም ዓለማየሁ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የኮቪድ-19 ሶስተኛ ዙር ክትባት መከተብ አጥራችን አርጅቶ ከመፍረሱ በፊት እንደማደስ ነው" ቤተልሔም ዓለማየሁPlay17:39ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Bethlehem Alemayehu. Source: B.AlemayehuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.18MB)Published 20 January 2022 at 10:35am, updated 20 January 2022 at 10:52amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS በሲድኒ-አውስትራሊያ የመድኃኒት ባለሙያ ቤተልሔም ዓለማየሁ፤ ስለ ልጆችና የሶስተኛ ዙር የኮቪድ-19 ክትባቶች ጠቀሜታ ያስረዳሉ።Published 20 January 2022 at 10:35am, updated 20 January 2022 at 10:52amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየሶስተኛ ዙር ክትባት አስፈላጊነትዕድሜያቸው ከ5-11 ላሉ ልጆች የኮቪድ 19 ክትባት አሰጣጥምክረ ሃሳብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ