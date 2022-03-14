ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የኦዳ አዋርድ ዕቅድ የኢትዮጵያ የአፍሪካ መድረክነት በፖለቲካ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በኪነ ጥበብ ዘርፍም እንዲሆን ነው" በሻቱ ቶለማርያም

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Arts and Entertainment

Beshatu Tolemariam. Source: B.Tolemariam

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Published 14 March 2022 at 2:36pm, updated 14 March 2022 at 10:07pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

የኦዳ ሽልማት መሥራች ወ/ሮ በሻቱ ቶለማርያም፤ የኦዳ ሽልማት በዘንድሮው የሽልማት ሥነ ሥርዓት ከአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ፣ ፊልምና መጽሐፍ ዘርፎች ውስንነት ወጣ በማለት አገር አቀፍ ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶችን፣ ከምሥረታው ጀምሮ ስላበረከታቸው የኪነ ጥበብ ዘርፍ አስተዋፅዖና የወደፊት ትልሙ ይናገራሉ።

Published 14 March 2022 at 2:36pm, updated 14 March 2022 at 10:07pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
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