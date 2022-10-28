ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ኢትዮጵያውያን ኪነ ጥበበኞች በአውስትራሊያ፤ ከማኅሙድ አሕመድ እስከ ግርማ ይፍራሸዋ

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Artists Mahmoud Ahmed (L), Alemayehu Eshete (C), Endalkachew Yeneyihun 2PAC (T-R), and Girma Yifrashewa (B-R). Credit: Jack Vartoogian/Getty Images / Jack Vartoogian/Getty Images / 2PAC / G.Yifrashewa

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Published 28 October 2022 at 3:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኪቦርድ ተጫዋችና "The Spirit of the Nile" ፕሮጄክት አስተባባሪ ዳንኤል አጥላው፤ የኢትዮጵያን የኪነ ጥበብ በረከት በአውስትራሊያ መድረኮች ላይ ስላጋሩት ኢትዮጵያውያን የሙዚቃ ባለሙያዎች አገርኛ አስተዋፅዖዎች ያወጋል። ከኖቬምበር 9 - 14 / ከጥቅምት 30 - ኅዳር 5 በሶስት የተለያዩ የሜልበርን መድረኮች የምዕራባውያኑንና የኢትዮጵያን ረቂቅ ሙዚቃዎች አዋድዶ ስለሚያቀርበው ፒያኒስትና ሙዚቃ ቀማሪ ግርማ ይፍራሸዋ ይናገራል።

Published 28 October 2022 at 3:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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"ወደ አውስትራሊያ መጥቼ በዓለም ላይ ጥሩ ስም ያመጡልኝን የአገራችንና ዓለም አቀፍ ሥራዎቼን ይዤ ለመቅረብ በትልቅ ጉጉትና ዝግጅት እየጠበቅኩ ነው" ፒያኒስት ግርማ ይፍራሸዋ

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ግርማ ይፍራሸዋ፤ ከክራር እስከ ፒያኖ ረቂቅ ሙዚቃ

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