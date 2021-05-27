ምርጫ 2013 “ሕዝባችን የተለያዩ ፓርቲዎች አማራጭ እንዲኖረው እንፈልጋለን” – ዳርዳር ብርሃኑ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “ሕዝባችን የተለያዩ ፓርቲዎች አማራጭ እንዲኖረው እንፈልጋለን” – ዳርዳር ብርሃኑPlay09:28ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Supporters of Prosperity Party holds a light bulb, the official symbol of the party, in Addis Ababa, Ethiopia. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.92MB)Published 27 May 2021 at 7:46pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ዳርዳር ብርሃኑ - ለዘንድሮው የሰኔ 14ቱ አገር አቀፍና የክልል ምርጫዎች 2804 ዕጩዎችን ያሰለፈው የብልፅግና ፓርቲ የምርጫ ክትትል ኃላፊ ናቸው። በምርጫ ሂደትና ውጤት ዙሪያ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 27 May 2021 at 7:46pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮችን ለሕዝብ ማሳወቅነፃና ፍትሐዊ ይምርጫ ፉክክር ዕድሎችየምርጫ ውጤቶችን አምኖ መቀበልና አለመቀበልShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ