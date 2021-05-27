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ምርጫ 2013 “ሕዝባችን የተለያዩ ፓርቲዎች አማራጭ እንዲኖረው እንፈልጋለን” – ዳርዳር ብርሃኑ

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Election 2021

Supporters of Prosperity Party holds a light bulb, the official symbol of the party, in Addis Ababa, Ethiopia. Source: Getty

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Published 27 May 2021 at 7:46pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ዳርዳር ብርሃኑ - ለዘንድሮው የሰኔ 14ቱ አገር አቀፍና የክልል ምርጫዎች 2804 ዕጩዎችን ያሰለፈው የብልፅግና ፓርቲ የምርጫ ክትትል ኃላፊ ናቸው። በምርጫ ሂደትና ውጤት ዙሪያ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 27 May 2021 at 7:46pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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