" 'የኦሮሞ' ሳይሆን የኦሮሚያ ልማት ማኅበር ያልነው ብሔር ተኮር ያልሆነ ሁሉን አቀፍ ወገን የሚረዳበት ስለሆነ ነው" አቶ ደጀኔ ኢቲቻ ኤጀታ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen " 'የኦሮሞ' ሳይሆን የኦሮሚያ ልማት ማኅበር ያልነው ብሔር ተኮር ያልሆነ ሁሉን አቀፍ ወገን የሚረዳበት ስለሆነ ነው" አቶ ደጀኔ ኢቲቻ ኤጀታPlay18:40ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dejene Ethicha Ejeta. Source: DE.EjetaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.5MB)Published 2 June 2022 at 12:38pm, updated 2 June 2022 at 1:41pmBy Demeke KebedeSource: SBS አቶ ደጀኔ ኢቲቻ ኤጀታ - የኦሮሚያ ልማት ማኅበር ዋና ዳይሬክተር፤ ስለ ማኅበሩ ተልዕኮና አስተዋፅዖዎች ይናገራሉ።Published 2 June 2022 at 12:38pm, updated 2 June 2022 at 1:41pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየማኅበሩ ዓላማአስተዋፅዖዎችአንድነት ለልማትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ