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" 'የኦሮሞ' ሳይሆን የኦሮሚያ ልማት ማኅበር ያልነው ብሔር ተኮር ያልሆነ ሁሉን አቀፍ ወገን የሚረዳበት ስለሆነ ነው" አቶ ደጀኔ ኢቲቻ ኤጀታ

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Dejene Ethicha Ejeta. Source: DE.Ejeta

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Published 2 June 2022 at 12:38pm, updated 2 June 2022 at 1:41pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቶ ደጀኔ ኢቲቻ ኤጀታ - የኦሮሚያ ልማት ማኅበር ዋና ዳይሬክተር፤ ስለ ማኅበሩ ተልዕኮና አስተዋፅዖዎች ይናገራሉ።

Published 2 June 2022 at 12:38pm, updated 2 June 2022 at 1:41pm
By Demeke Kebede
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