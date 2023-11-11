"ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን፤ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ሁሉ ሰላማዊ ውይይት ያስፈልጋል" አቶ ደምለው አልማው

"ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን፤ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ሁሉ ሰላማዊ ውይይት ያስፈልጋል" አቶ ደምለው አልማውPlay15:27Demlew Almaw. Credit: D.AlmawGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.57MB) አቶ ደምለው አልማው የአዲስ ኅብረተሰብ መሥራችና ሊቀመንበር፤ ስለ ድርጅታቸው ተልዕኮና የሰላም ማንፌስቶ ቀረፃ ይናገራሉ።አንኳሮችየሰላም ማንፌስቶ ቀረፃ ሂደትና ግብአዕላፍ ደጀንየዘላቂ ሰላም መፍትሔShareLatest podcast episodes"የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደ ቻይና ግብርናን ውቅያኖስ ኢንዱስትሪን ደሴት ማድረግና በዓመት ከ4 እስከ 5 ሚሊየን ሥራ መፍጠር ይኖርበታል" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ"40 በመቶ ሕዝባችን ከድህነት ወለል በታች ነው፤ ስለ ድህነት ካልተናገርንና መንስኤውን ካላወቅን ወደ ብልፅግና ልንሔድ አንችልም" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ"የአገር ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻችን ከአካባቢያዊና ዓለም አቀፍ ችግሮች ጋር ተወሳስበው 2016 እና 2017ን አስቸጋሪ ሊያደርጉብን ይችላል የሚል ስጋት አለኝ" ዶ/ር ሙሴየኦፕተስ የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ የአውስትራሊያን የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነት አመላክቷል ተባለ