"ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን፤ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ሁሉ ሰላማዊ ውይይት ያስፈልጋል" አቶ ደምለው አልማው

Demlew Almaw Pic.png

Demlew Almaw. Credit: D.Almaw

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

አቶ ደምለው አልማው የአዲስ ኅብረተሰብ መሥራችና ሊቀመንበር፤ ስለ ድርጅታቸው ተልዕኮና የሰላም ማንፌስቶ ቀረፃ ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የሰላም ማንፌስቶ ቀረፃ ሂደትና ግብ
  • አዕላፍ ደጀን
  • የዘላቂ ሰላም መፍትሔ
Share

Latest podcast episodes

gettyimages-1636812624-612x612.jpg

"የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደ ቻይና ግብርናን ውቅያኖስ ኢንዱስትሪን ደሴት ማድረግና በዓመት ከ4 እስከ 5 ሚሊየን ሥራ መፍጠር ይኖርበታል" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ

Arega.png

"40 በመቶ ሕዝባችን ከድህነት ወለል በታች ነው፤ ስለ ድህነት ካልተናገርንና መንስኤውን ካላወቅን ወደ ብልፅግና ልንሔድ አንችልም" ዶ/ር ሙሴ ደለለኝ

Dr Mussie Delelegn Arega 1.jpg

"የአገር ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻችን ከአካባቢያዊና ዓለም አቀፍ ችግሮች ጋር ተወሳስበው 2016 እና 2017ን አስቸጋሪ ሊያደርጉብን ይችላል የሚል ስጋት አለኝ" ዶ/ር ሙሴ

SBS Amharic News Podcast World.jfif

የኦፕተስ የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ የአውስትራሊያን የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነት አመላክቷል ተባለ