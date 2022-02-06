ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“አገራዊ ምክክር ስንል ለረጅም ጊዜ ሳንነጋገርባቸው የቆዩና የአገሪቱን ሕልውና ጥያቄ ውስጥ ያስገቡ ጉዳዮች ላይ መምከር ነው” ዶ/ር አብዱልቃድር አደም

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Politics

Dr Abdulkadir Adem. Source: A.Adem

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Published 7 February 2022 at 9:54am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አብዱልቃድር አደም - የነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር፤ በቅርቡ ለመካሔድ ታስቦ ያለውን የአገራዊ ምክክርና የትግበራ ሂደት ምዕራፎችን አሰናስለው ይናገራሉ።

Published 7 February 2022 at 9:54am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአገራዊ ምክክር ፍቺ
  • የምክክር ብሔራዊ አጀንዳዎች
  • የብሔራዊ ምክክር ስኬት ምዘና
 

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