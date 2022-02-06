“አገራዊ ምክክር ስንል ለረጅም ጊዜ ሳንነጋገርባቸው የቆዩና የአገሪቱን ሕልውና ጥያቄ ውስጥ ያስገቡ ጉዳዮች ላይ መምከር ነው” ዶ/ር አብዱልቃድር አደም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አገራዊ ምክክር ስንል ለረጅም ጊዜ ሳንነጋገርባቸው የቆዩና የአገሪቱን ሕልውና ጥያቄ ውስጥ ያስገቡ ጉዳዮች ላይ መምከር ነው” ዶ/ር አብዱልቃድር አደምPlay12:09ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Abdulkadir Adem. Source: A.AdemGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.73MB)Published 7 February 2022 at 9:54amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አብዱልቃድር አደም - የነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር፤ በቅርቡ ለመካሔድ ታስቦ ያለውን የአገራዊ ምክክርና የትግበራ ሂደት ምዕራፎችን አሰናስለው ይናገራሉ።Published 7 February 2022 at 9:54amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገራዊ ምክክር ፍቺየምክክር ብሔራዊ አጀንዳዎችየብሔራዊ ምክክር ስኬት ምዘና ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ