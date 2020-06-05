“በኢትዮጵያና ግብፅ መካከል የሚያመዝነው አለመተማመን ነው” - ዶ/ር አዲሱ ላሽተው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በኢትዮጵያና ግብፅ መካከል የሚያመዝነው አለመተማመን ነው” - ዶ/ር አዲሱ ላሽተውPlay18:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Addisu Lashitew Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (33.7MB)Published 5 June 2020 at 5:32pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አዲሱ ላሽተው - በብሩኪንግስ ኢንስቲትዩሽን ተመራማሪ ናቸው። የታላቁ ሕዳሴ ግንባታ በአፍሪካ ቀንድና አካባቢው ስለሚያበረክታቸው ትሩፋቶች ይናገራሉ።Published 5 June 2020 at 5:32pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ፕሮጄክትየኢትዮጵያ የኃይል ምንጭ አቅርቦትና አካባቢያዊ የምጣኔ ኃብት መስተጋብርበኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን መካከል የተካሔዱና የሚካሔዱ ድርድሮች ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ