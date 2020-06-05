ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በኢትዮጵያና ግብፅ መካከል የሚያመዝነው አለመተማመን ነው” - ዶ/ር አዲሱ ላሽተው

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Interview with Dr Addisu Lashitew

Dr Addisu Lashitew Source: Supplied

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Published 5 June 2020 at 5:32pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አዲሱ ላሽተው - በብሩኪንግስ ኢንስቲትዩሽን ተመራማሪ ናቸው። የታላቁ ሕዳሴ ግንባታ በአፍሪካ ቀንድና አካባቢው ስለሚያበረክታቸው ትሩፋቶች ይናገራሉ።

Published 5 June 2020 at 5:32pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ፕሮጄክት
  • የኢትዮጵያ የኃይል ምንጭ አቅርቦትና አካባቢያዊ የምጣኔ ኃብት መስተጋብር
  • በኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን መካከል የተካሔዱና የሚካሔዱ ድርድሮች
 

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