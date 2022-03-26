"የዕንቦጭ ችግር አለመቀረፉን፣ ጣና ላይ ያለው አደጋ አለመነሳቱን ስለምናምን፤ ጤና ለጣና አውስትራሊያ ሩጫውን አልጨረሰም" ዶ/ር አደራጀው ታክሎ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የዕንቦጭ ችግር አለመቀረፉን፣ ጣና ላይ ያለው አደጋ አለመነሳቱን ስለምናምን፤ ጤና ለጣና አውስትራሊያ ሩጫውን አልጨረሰም" ዶ/ር አደራጀው ታክሎPlay15:43ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Aderajew Taklo Teshome. Source: A.TeshomeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.75MB)Published 26 March 2022 at 5:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አደራጀው ታክሎ ተሾመ - የጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበር ሰብሳቢ፤ ስለ ማኅበሩ እንቅስቃሴዎችና የወደፊት ትልሞች ይናገራሉ።Published 26 March 2022 at 5:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበር አመሠራረትተልዕኮና ግብሮችትልሞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ