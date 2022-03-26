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"የዕንቦጭ ችግር አለመቀረፉን፣ ጣና ላይ ያለው አደጋ አለመነሳቱን ስለምናምን፤ ጤና ለጣና አውስትራሊያ ሩጫውን አልጨረሰም" ዶ/ር አደራጀው ታክሎ

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Dr Aderajew Taklo Teshome. Source: A.Teshome

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Published 26 March 2022 at 5:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አደራጀው ታክሎ ተሾመ - የጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበር ሰብሳቢ፤ ስለ ማኅበሩ እንቅስቃሴዎችና የወደፊት ትልሞች ይናገራሉ።

Published 26 March 2022 at 5:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • የጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበር አመሠራረት
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  • ትልሞች
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