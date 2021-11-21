ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ለኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ግንኙነት መሻከር ዋነኛ መንስኤዎች ምንድናቸው?

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U.S. President Joe Biden (L) and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed (R).

U.S. President Joe Biden (L) and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed (R). Source: Getty

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Published 21 November 2021 at 5:24pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አክሎግ ቢራራ - የቀድሞው የዓለም ባንክ ገዲብ የምጣኔ ሃብት አማካሪና ዶ/ር ዮናስ ብሩ - የቀድሞው የዓለም ባንክ ሉላዊ ምጣኔ ሃብት ንፅፅር ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤ በኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ መካከል ተክስቶ ስላለው የዓለም አቀፍ ግንኙነት መሻከር አስባቦች፣ ብሔራዊና ስትራቴጂያዊ ጥቅሞች አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 21 November 2021 at 5:24pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • የኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ግንኙነት የሽክረት መነሾዎች
  • የአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅሞች በኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ
  • የኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ስትራቴጂያዊ አጋርነት
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