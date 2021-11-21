ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ለአሜሪካ የውጭ ፖሊሲና የዓለም አቀፍ ሚዲያ ተፅዕኖዎች ምንጩ ምንድነው?

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Politics

Dr Yonas Biru (L) and Dr Aklog Birara (R). Source: Birara and Biru

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Published 21 November 2021 at 10:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮናስ ብሩ - የቀድሞው የዓለም ባንክ ሉላዊ ምጣኔ ሃብት ንፅፅር ምክትል ሥራ አስኪያጅ “አሜሪካ የሽንኩርትና ድንች ሎቢስት ያለባት አገር ናት። ‘ኢትዮጵያ ላይ የሚወርደው የሚዲያ ውርጅብኝ ለምን ተፈጠረ? ለምንድነው የማይታረመው?’ ብለን መንግሥታችንን መጠየቅ አለብን። ትልቅ ሕዝባዊ ዲፕሎማሲ ሊኖረን ይገባ ነበር” ሲሉ፤ ዶ/ር አክሎግ ቢራራ - የቀድሞው የዓለም ባንክ ገዲብ የምጣኔ ሃብት አማካሪ በፊናቸው “ ‘የኢትዮጵያ የውጭ ፖሊሲ ምንድነው?’ ተብዬ ብጠየቅ አላውቀውም። ሎቢ ለማድረግ የዘገየን ቢሆንም በመንግሥት በኩል ጠንካራ አመራርና የገንዘብ ፈሰስ ያስፈልጋል። ‘አያሌ ምሁራን እያሉን፤ የምሁራን ደንቆሮ የሆንነው ለምንድነው?” ይላሉ።

Published 21 November 2021 at 10:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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