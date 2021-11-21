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አሜሪካ ከሕወሓት ጋር ወግናለች?

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Politics

Dr Yonas Biru (L) and Dr Aklog Birara (R). Source: Birara and Biru

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Published 21 November 2021 at 7:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አክሎግ ቢራራ - የቀድሞው የዓለም ባንክ ገዲብ የምጣኔ ሃብት አማካሪና ዶ/ር ዮናስ ብሩ - የቀድሞው የዓለም ባንክ ሉላዊ ምጣኔ ሃብት ንፅፅር ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤ የወቅቱ የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት ላይ ያለውን አመለካከት፣ እየወሰደ ያሉትን ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሃብታዊና ዲፖማሲያዊ እርምጃዎች አስመልክተው ግለ ምልከታቸውን ያንፀባርቃሉ።

Published 21 November 2021 at 7:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዩናይትድ ስቴትስ ረድኤት ለኢትዮጵያ
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  • ዩናይትድ ስቴትስና ሕወሓት
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ