ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen አሜሪካ ከሕወሓት ጋር ወግናለች?Play18:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Yonas Biru (L) and Dr Aklog Birara (R). Source: Birara and BiruGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.04MB)Published 21 November 2021 at 7:55pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አክሎግ ቢራራ - የቀድሞው የዓለም ባንክ ገዲብ የምጣኔ ሃብት አማካሪና ዶ/ር ዮናስ ብሩ - የቀድሞው የዓለም ባንክ ሉላዊ ምጣኔ ሃብት ንፅፅር ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤ የወቅቱ የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት ላይ ያለውን አመለካከት፣ እየወሰደ ያሉትን ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሃብታዊና ዲፖማሲያዊ እርምጃዎች አስመልክተው ግለ ምልከታቸውን ያንፀባርቃሉ።Published 21 November 2021 at 7:55pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዩናይትድ ስቴትስ ረድኤት ለኢትዮጵያኢትዮጵያ ቻይናና አሜሪካዩናይትድ ስቴትስና ሕወሓትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ