“በሕዳሴ ግድብ ምረቃ ወቅት የተገደበው ውኃ ኮለል ብሎ ሳይ የለቅሶም የደስታም ስሜት ነበር የተሰማኝ፤ ሕዳሴ የአንድነት ተምሳሌ ነው” ዶ/ር አረጋዊ በርሔ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በሕዳሴ ግድብ ምረቃ ወቅት የተገደበው ውኃ ኮለል ብሎ ሳይ የለቅሶም የደስታም ስሜት ነበር የተሰማኝ፤ ሕዳሴ የአንድነት ተምሳሌ ነው” ዶ/ር አረጋዊ በርሔPlay15:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Aregawi Berhe. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.35MB)Published 25 February 2022 at 4:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አረጋዊ በርሔ - የኢትዮጵያ ታላቁ ሕዳሴ ግድብ የሕዝብ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር፤ የግድቡን የመጀመሪያ የኃይል ምንጭ ጅመራና ሂደት አስመልክተው ይናገራሉ።Published 25 February 2022 at 4:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አንኳሮች Advertisementየሕዳሴ ግድብ ተምሳሌነትየአገር ውስጥና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን አስተዋፅዖዎችየኃይል ስርጭትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ