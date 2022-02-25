ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በሕዳሴ ግድብ ምረቃ ወቅት የተገደበው ውኃ ኮለል ብሎ ሳይ የለቅሶም የደስታም ስሜት ነበር የተሰማኝ፤ ሕዳሴ የአንድነት ተምሳሌ ነው” ዶ/ር አረጋዊ በርሔ

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Homeland Report

Dr Aregawi Berhe. Source: Getty

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Published 25 February 2022 at 4:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አረጋዊ በርሔ - የኢትዮጵያ ታላቁ ሕዳሴ ግድብ የሕዝብ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር፤ የግድቡን የመጀመሪያ የኃይል ምንጭ ጅመራና ሂደት አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 25 February 2022 at 4:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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  አንኳሮች

 

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  • የሕዳሴ ግድብ ተምሳሌነት
  • የአገር ውስጥና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን አስተዋፅዖዎች
  • የኃይል ስርጭት
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