ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?Play14:37ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Ashenafi Gossaye. Source: A.GossayeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.69MB)Published 4 February 2022 at 7:56pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሸናፊ ጎሳዬ - የኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ ዋና ጸሐፊ፤ ስለ መድረኩ ምሥረታና የምሁራን አገራዊ አስተዋፅዖዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 4 February 2022 at 7:56pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ አመሠራረትና ውጥኖችየምሁር ትርጓሜና ሚናዎችዕውቀትና የጎሳ መለያShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ