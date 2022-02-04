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የ ‘ምሁር’ ቃለ ትርጓሜ ምንድነው? ዕውቀት ጎሣ አለው?

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Dr Ashenafi Gossaye. Source: A.Gossaye

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Published 4 February 2022 at 7:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሸናፊ ጎሳዬ - የኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ ዋና ጸሐፊ፤ ስለ መድረኩ ምሥረታና የምሁራን አገራዊ አስተዋፅዖዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 4 February 2022 at 7:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ አመሠራረትና ውጥኖች
  • የምሁር ትርጓሜና ሚናዎች
  • ዕውቀትና የጎሳ መለያ
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