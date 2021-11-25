ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ደሴ ከነገሥታቱ እስከ ኢሕአዴግ ወደ ኋላ ለምን ቀረች?

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History

Houses in the valley, Dessie, Ethiopia (L) and Dr Assefa Balcha. Source: Getty and A.Balcha

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Published 25 November 2021 at 12:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሰፋ ባልቻ - የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ በቅርቡ Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL) መጽሔት ላይ “Political and Socio-Economic Spectacle of Dessie, 1917 - 1991” በሚል ርዕስ ባቀረቡት ጥናታዊ ፅሑፋቸው ውስጥ የሰገሌ ጦርነት በደሴ ከተማ ልማትና ዕድገት ላይ ያስከተላቸውን መዘዞችና ያሳደራቸውን ተፅዕኖዎች ነቅሰው ያስረዳሉ።

Published 25 November 2021 at 12:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የሰገሌ ጦርነትና የደሴ ዕጣ ፈንታ
  • ደሴ በነገሥታቱ ዘመን
  • ልጅ ኢያሱና ንጉሥ ሚካኤል
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