ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ደሴ ከነገሥታቱ እስከ ኢሕአዴግ ወደ ኋላ ለምን ቀረች?Play13:29ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Houses in the valley, Dessie, Ethiopia (L) and Dr Assefa Balcha. Source: Getty and A.BalchaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.77MB)Published 25 November 2021 at 12:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሰፋ ባልቻ - የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ በቅርቡ Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL) መጽሔት ላይ “Political and Socio-Economic Spectacle of Dessie, 1917 - 1991” በሚል ርዕስ ባቀረቡት ጥናታዊ ፅሑፋቸው ውስጥ የሰገሌ ጦርነት በደሴ ከተማ ልማትና ዕድገት ላይ ያስከተላቸውን መዘዞችና ያሳደራቸውን ተፅዕኖዎች ነቅሰው ያስረዳሉ።Published 25 November 2021 at 12:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሰገሌ ጦርነትና የደሴ ዕጣ ፈንታደሴ በነገሥታቱ ዘመንልጅ ኢያሱና ንጉሥ ሚካኤልShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ