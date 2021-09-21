“ኢትዮጵያ ውስጥ የክብር ዶክትሬት አንዱ የፖለቲካ ቲያትር አካል እየሆነ ነው” ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያ ውስጥ የክብር ዶክትሬት አንዱ የፖለቲካ ቲያትር አካል እየሆነ ነው” ዶ/ር አሰፋ ባልቻPlay15:47ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Assefa Balcha. Source: A.BalchaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.6MB)Published 21 September 2021 at 4:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሰፋ ባልቻ - የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የትምህርት ጥራት ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 21 September 2021 at 4:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሥርዓተ ትምህርት ቀረፃየትምህርት አሰጣጥና አቀባበል ደረጃየክብር ዶክትሬት አሰጣጥShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ