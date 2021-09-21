ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያ ውስጥ የክብር ዶክትሬት አንዱ የፖለቲካ ቲያትር አካል እየሆነ ነው” ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

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Dr Assefa Balcha

Dr Assefa Balcha. Source: A.Balcha

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Published 21 September 2021 at 4:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሰፋ ባልቻ - የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የትምህርት ጥራት ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 21 September 2021 at 4:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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