“አይጠየፍ አዳራሽ የወሎ አንድ የታሪክ ምዕራፍ ነው፤ ተገቢው ክብር ሊሰጠው ይገባል” ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አይጠየፍ አዳራሽ የወሎ አንድ የታሪክ ምዕራፍ ነው፤ ተገቢው ክብር ሊሰጠው ይገባል” ዶ/ር አሰፋ ባልቻPlay16:31ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen King Mikael's Palace (L) and Ayteyefe Hall (R) Source: A.BalchaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.13MB)Published 18 June 2021 at 12:26pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሰፋ ባልቻ፤ የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ናቸው። በቅርቡ በየሩብ ዓመት በሚታተመው Journal of Afroasiatic Languages, History andCultureላይ ለኅትመት ስላበቁት “Historic Ayteyefe Hall: An Imposing Artchitectural Piece in Dessie, Ethiopia” ጥናታዊ መጣጥፋቸው ይናገራሉ።Published 18 June 2021 at 12:26pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአይጠየፍ አዳራሽ ግልጋሎቶች በተለያዩ መንግሥታዊ ሥርዓቶችየንጉሥ ሚካኤል ማስታወሻና ትሩፋቶችአይጠየፍና ቱሪዝምShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ