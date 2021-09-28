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“በምርምሬ ውስጥ ዕውቀትና ቴክኖሎጂን ለአፍሪካ የምናስተላልፍበት መንገድ አለ” ዶ/ር አዝመራው ታየልኝ አማረ

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DR Azmeraw Tayelgn Amare. Source: AT.Amare

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Published 28 September 2021 at 1:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አዝመራው ታየልኝ አማረ - በአደላይድ ዩኒቨርሲቲና የጄኔቲክ ኢፒዲሚዮሎጂ ተመራማሪ፤ ከአውስትራሊያ መንግሥት ብሔራዊ ጤናና የሕክምና ምርምር ምክር ቤት ለምርምር ማካሄጃ ስላገኙት የ $650,740 ድጎማና አውስትራሊያ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ አውሮፓና እስያን የሚያካትተውን የምርምር ትኩረት አቅጣጫቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 28 September 2021 at 1:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአውስትራሊያ ምርምር ድጎማ አወቃቀር ሥርዓት
  • የምርምር ትኩረት ዘርፍ
  • ከአደጉ አገራት ለታዳጊ አገራት የዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር
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