“በምርምሬ ውስጥ ዕውቀትና ቴክኖሎጂን ለአፍሪካ የምናስተላልፍበት መንገድ አለ” ዶ/ር አዝመራው ታየልኝ አማረ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በምርምሬ ውስጥ ዕውቀትና ቴክኖሎጂን ለአፍሪካ የምናስተላልፍበት መንገድ አለ” ዶ/ር አዝመራው ታየልኝ አማረPlay11:07ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen DR Azmeraw Tayelgn Amare. Source: AT.AmareGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.29MB)Published 28 September 2021 at 1:05pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አዝመራው ታየልኝ አማረ - በአደላይድ ዩኒቨርሲቲና የጄኔቲክ ኢፒዲሚዮሎጂ ተመራማሪ፤ ከአውስትራሊያ መንግሥት ብሔራዊ ጤናና የሕክምና ምርምር ምክር ቤት ለምርምር ማካሄጃ ስላገኙት የ $650,740 ድጎማና አውስትራሊያ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ አውሮፓና እስያን የሚያካትተውን የምርምር ትኩረት አቅጣጫቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 28 September 2021 at 1:05pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአውስትራሊያ ምርምር ድጎማ አወቃቀር ሥርዓትየምርምር ትኩረት ዘርፍከአደጉ አገራት ለታዳጊ አገራት የዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ