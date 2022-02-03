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“ወገን ፈንድ የአገር በቀል ግብረ ሰናይ ድርጅቶችን፤ የለጋሾችንም ችግሮች የሚያቀል ነው” ዶ/ር በላቸው ጨከነ ተስፋ

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Dr Belachew Chekene Tesfa and Million Ajebe. Source: BC.Tesfa and M.Ajebe

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Published 3 February 2022 at 1:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር በላቸው ጨከነ ተስፋ - የወገን ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ መሥራችና ዳይሬክተር፣ አቶ ሚሊዮን አጀበ - የወገን ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ መሥራችና ሊድ ደቨሎፐር፤ የወገን ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ ግልጋሎት ሰጪ ‘ወገን ፈንድ’ ለአገር በቀል የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ለጋሾች ስለሚሰጣቸው ግልጋሎቶች ያስረዳሉ።

Published 3 February 2022 at 1:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የወገን ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ አመሠራረትና ዓላማ
  • የምግባረ ሰናይ ድርጅቶች አመዘጋገብና ልገሳ
  • የቴክኖሎጂ ሽግግር
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