“ወገን ፈንድ የአገር በቀል ግብረ ሰናይ ድርጅቶችን፤ የለጋሾችንም ችግሮች የሚያቀል ነው” ዶ/ር በላቸው ጨከነ ተስፋ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ወገን ፈንድ የአገር በቀል ግብረ ሰናይ ድርጅቶችን፤ የለጋሾችንም ችግሮች የሚያቀል ነው” ዶ/ር በላቸው ጨከነ ተስፋPlay17:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Belachew Chekene Tesfa and Million Ajebe. Source: BC.Tesfa and M.AjebeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.9MB)Published 3 February 2022 at 1:53pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር በላቸው ጨከነ ተስፋ - የወገን ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ መሥራችና ዳይሬክተር፣ አቶ ሚሊዮን አጀበ - የወገን ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ መሥራችና ሊድ ደቨሎፐር፤ የወገን ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ ግልጋሎት ሰጪ ‘ወገን ፈንድ’ ለአገር በቀል የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ለጋሾች ስለሚሰጣቸው ግልጋሎቶች ያስረዳሉ።Published 3 February 2022 at 1:53pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየወገን ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ አመሠራረትና ዓላማየምግባረ ሰናይ ድርጅቶች አመዘጋገብና ልገሳየቴክኖሎጂ ሽግግርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ