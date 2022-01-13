ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ ወላጆች ህጻናት ልጆቻቸውን በማስከተብ ከኮቪድ ተያያዥ ችግሮች ሊታደጓቸው ይገባል “ - ዶ /ር በሪሁን መጋቢያው

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Dr Berihun Megabiaw Source: B Megabiaw

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Published 13 January 2022 at 8:53pm, updated 13 January 2022 at 9:02pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

ዶ /ር በሪሁን መጋቢያው በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና ተቋም ተመራማሪ እና መምህር እንዲሁም በሜልበርን የቤተሰብ ሀኪም ፤ ከሰኞ ጀምሮ በመላው አውስትራሊያ እድሜያቸው ከ 5- 11 አመት ላሉት ታዳጊ ህጻናት በመሰጠት ላይ ያለውን ክትባት አስመልክቶ ያለውን ጠቀሜታ ይገልጻሉ ።

Published 13 January 2022 at 8:53pm, updated 13 January 2022 at 9:02pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

  • ዴልታ እና ኦሚኮርን ቫይረስ ለምን ህጻናትን ላይ በረቱ
  • ታዳጊ ህጻናትን የማስከተቡ ፋይዳ
  • ሊከሰቱ ስለሚችሉ የጎንዮሽ ችግሮች እና መፍትሄዎቻቻው
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