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"የአካባቢ ጤናን መንከባከብ የሁላችንም ኃላፊነት ነው" ዶ/ር ብሩክ ይርሳው

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Dr Biruck Yirsaw. Source: B.Yirsaw

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Published 13 May 2022 at 1:14pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ብሩክ ይርሳው - በደቡብ አውስትራሊያ የአካባቢ ጤና መምህር፤ በአውስትራሊያ፣ ታዳጊ አገራትና ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነትና የመከላከል እንቅስቃሴዎችን አስመልክተው አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 13 May 2022 at 1:14pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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