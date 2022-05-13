"የአካባቢ ጤናን መንከባከብ የሁላችንም ኃላፊነት ነው" ዶ/ር ብሩክ ይርሳው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የአካባቢ ጤናን መንከባከብ የሁላችንም ኃላፊነት ነው" ዶ/ር ብሩክ ይርሳውPlay09:03ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Biruck Yirsaw. Source: B.YirsawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.29MB)Published 13 May 2022 at 1:14pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ብሩክ ይርሳው - በደቡብ አውስትራሊያ የአካባቢ ጤና መምህር፤ በአውስትራሊያ፣ ታዳጊ አገራትና ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነትና የመከላከል እንቅስቃሴዎችን አስመልክተው አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 13 May 2022 at 1:14pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአየር ንብረት ሉላዊ አሉታዊ ተፅዕኖዎችበአደጉና ታዳጊ አገራት የአየር ንብረት ለውጥ ትድግና እንቅስቃሴዎችየአውስትራሊያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ