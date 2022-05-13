"ምርምሬ ከማንጎ ልጣጭ የኢንዱስትሪ ኬሚካል ብክለትን ማስወገድ እንደሚቻል አረጋግጧል" ዶ/ር ብሩክ ይርሳው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ምርምሬ ከማንጎ ልጣጭ የኢንዱስትሪ ኬሚካል ብክለትን ማስወገድ እንደሚቻል አረጋግጧል" ዶ/ር ብሩክ ይርሳውPlay13:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Biruck Yirsaw. Source: B.YirsawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.66MB)Published 13 May 2022 at 12:47pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ብሩክ ይርሳው በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የአካባቢ ጤና መምህር፤ እንደምን ከማንጎ ልጣጭ የነዳጅ ብክለትን መክላት እንደሚያስችል ስለሚያመለክተው የምርምር ግኝታቸው ይናገራሉ።Published 13 May 2022 at 12:47pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምርምር ሂደትና ግኝትየአካባቢ ጤናየቴክኖሎጂ ሽግግር ለኢትዮጵያShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ