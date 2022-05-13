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"ምርምሬ ከማንጎ ልጣጭ የኢንዱስትሪ ኬሚካል ብክለትን ማስወገድ እንደሚቻል አረጋግጧል" ዶ/ር ብሩክ ይርሳው

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Science

Dr Biruck Yirsaw. Source: B.Yirsaw

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Published 13 May 2022 at 12:47pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ብሩክ ይርሳው በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የአካባቢ ጤና መምህር፤ እንደምን ከማንጎ ልጣጭ የነዳጅ ብክለትን መክላት እንደሚያስችል ስለሚያመለክተው የምርምር ግኝታቸው ይናገራሉ።

Published 13 May 2022 at 12:47pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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