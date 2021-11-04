ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የኢትዮጵያ የትምህርት ጥራት ዘገምተኛ ሳይሆን ስር ነቀል ለውጥ ነው የሚገባው ብዬ አምናለሁ” ዶ/ር ዳንኤል ካሣሁን

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Dr Daniel Kassahun

Dr Daniel Kassahun. Source: D.Kassahun

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Published 4 November 2021 at 8:07pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዳንኤል ካሣሁን - በኦስቲን ኮሙዩኒቲ ኮሌጅ ጂ አይ ኤስ ተባባሪ ፕሮፌሰር፤ አሳሳቢነቱ ጎልቶ እየተነሳ ያለውን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ተቋማት የትምህርት ጥራት ደረጃ የማሽቆልቆል አስባቦችንና አማራጭ የመፍትሔ ሃሳቦችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 4 November 2021 at 8:07pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • የትምህርት ጥራት ደረጃ ማሽቆልቆል ዋነኛ ምክንያቶች
  • የትምህርት ጥራት ደረጃ ማሽቆልቆል ያስከተላቸው መዘዞች
  • ምክረ ሃሳቦች
     
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