“በየዩኒቨርሲቲው ብዙ PhD የያዙ ይታያሉ፤ ከጥቂቶች በስተቀር የምርምር ሥራቸው የትም ቦታ አይታይም” ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በየዩኒቨርሲቲው ብዙ PhD የያዙ ይታያሉ፤ ከጥቂቶች በስተቀር የምርምር ሥራቸው የትም ቦታ አይታይም” ዶ/ር ደረሰ አየናቸውPlay08:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Deresse Ayenachew. Source: D.AyenachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.49MB)Published 12 September 2021 at 5:18pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ ስላለውና በእጅጉ ፈጣንና ብርቱ ማሻሻያ የሚያሻውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የትምህርት ጥራት ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 12 September 2021 at 5:18pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የመማሪያና ማስተማሪያ ቋንቋ ክህሎት ችግር በከፍተኛ ተቋማትየግል ኮሌጆች የትምህርት ጥራት አሉታዊ ተፅዕኖዎችተማሪዎችን በማይፈልጉት የትምህርት ዘርፍ መመደብ የሚያስከትሏቸው መዘዞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ