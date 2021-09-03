“በዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት ጥራት ውድቀት ምክንያት የራሳቸው ሃሳብ የሌላቸውና መፍትሔ የሚሰጥ ዕውቀት ያላዳበሩ ተማሪዎች ተፈጥረዋል” ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት ጥራት ውድቀት ምክንያት የራሳቸው ሃሳብ የሌላቸውና መፍትሔ የሚሰጥ ዕውቀት ያላዳበሩ ተማሪዎች ተፈጥረዋል” ዶ/ር ደረሰ አየናቸውPlay10:47ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Deresse Ayenachew. Source: D.AyenachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.97MB)Published 3 September 2021 at 10:33amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ ስላለውና በእጅጉ ፈጣንና ብርቱ ማሻሻያ የሚያሻውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የትምህርት ጥራት ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 3 September 2021 at 10:33amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የትምህርት ጥራት ደረጃ ማሽቆልቆልየማስተማሪያና መማሪያ ቋንቋዎች ተፅዕኖየምርምር ዕውቀት ግብይት ሚዛን አለመድፋትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ