ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት ጥራት ውድቀት ምክንያት የራሳቸው ሃሳብ የሌላቸውና መፍትሔ የሚሰጥ ዕውቀት ያላዳበሩ ተማሪዎች ተፈጥረዋል” ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Dr Deresse Ayenachew.

Dr Deresse Ayenachew. Source: D.Ayenachew

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 3 September 2021 at 10:33am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ ስላለውና በእጅጉ ፈጣንና ብርቱ ማሻሻያ የሚያሻውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የትምህርት ጥራት ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 3 September 2021 at 10:33am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  •  የትምህርት ጥራት ደረጃ ማሽቆልቆል
  • የማስተማሪያና መማሪያ ቋንቋዎች ተፅዕኖ
  • የምርምር ዕውቀት ግብይት ሚዛን አለመድፋት
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ