“የኢትዮጵያ ታሪክ ሥርዓተ ትምህርት በፖለቲከኞች ዕይታ ሳይሆን በታሪክ ባለሙያዎች መቀረፅ አለበት” ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የኢትዮጵያ ታሪክ ሥርዓተ ትምህርት በፖለቲከኞች ዕይታ ሳይሆን በታሪክ ባለሙያዎች መቀረፅ አለበት” ዶ/ር ደረሰ አየናቸውPlay10:38ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Deresse Ayenachew. Source: D.AyenachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.47MB)Published 12 September 2021 at 3:12pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ ስላለውና በእጅጉ ፈጣንና ብርቱ ማሻሻያ የሚያሻውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የትምህርት ጥራት ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 12 September 2021 at 3:12pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የታሪክ ትምህርት ሥርዓት ቀረፃየኢትዮጵያን ታሪክ ሚዛን ማስጠበቅየታሪክን ሂደት በፖለቲከኞች ዕይታ የመቅረፅ ተፅዕኖShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ