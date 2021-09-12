ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የኢትዮጵያ ታሪክ ሥርዓተ ትምህርት በፖለቲከኞች ዕይታ ሳይሆን በታሪክ ባለሙያዎች መቀረፅ አለበት” ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

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Dr Deresse Ayenachew.

Dr Deresse Ayenachew. Source: D.Ayenachew

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Published 12 September 2021 at 3:12pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደረሰ አየናቸው - የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ ስላለውና በእጅጉ ፈጣንና ብርቱ ማሻሻያ የሚያሻውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የትምህርት ጥራት ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 12 September 2021 at 3:12pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  •  የታሪክ ትምህርት ሥርዓት ቀረፃ
  • የኢትዮጵያን ታሪክ ሚዛን ማስጠበቅ
  • የታሪክን ሂደት በፖለቲከኞች ዕይታ የመቅረፅ ተፅዕኖ
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