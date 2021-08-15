ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ መንግሥታዊ፣ ሃይማኖታዊና ወታደራዊ ሥርዓቶች የቆሙት በመካከለኛው ዘመን ነው” ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

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Dr Deresse Ayenachew.

Dr Deresse Ayenachew. Source: D.Ayenachew

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Published 15 August 2021 at 4:51pm, updated 15 August 2021 at 7:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደረሰ አየናቸው የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን፤ ሰሞኑን ለሕትመት ስላበቁት “ሰሎሞናውያን፤ የኢትዮጵያ መንግሥት ታሪክ (1262 - 1521) ጭብጦች ይናገራሉ።

Published 15 August 2021 at 4:51pm, updated 15 August 2021 at 7:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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