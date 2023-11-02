"ኢትዮጵያ የፍልሰትና ሠፈራ ውጤት ናት" ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

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Dr Deresse Ayenachew. Credit: D.Ayenachew

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ዶ/ር ደረሰ አየናቸው፤ የታሪክ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሆኑ፤ በአሁኑ ወቅት በኤይክስ ማርሴል ዩኒቨርሲቲ የመካከለኛ ዘመን የአፍሪካ ቀንድ ጥናትና ምርምር ፕሮግራም ተመራማሪ ናቸው። ሰሞኑን በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ለሕትመት ስላበቁት "Dynamics of Mobility & Settlement in Africa" የምርምር መጣጥፋቸው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የባንቱ ፍልሰት
  • የሰሜንና ደቡብ ኢትዮጵያ ፍልሰቶችና ሠፈራዎች
  • የመካከለኛው ዘመን ስልጣኔና ባሕላዊ ዕሴቶች
  • የጨዋ ሠራዊት የፍልሰትና ሠፈራ ሚና
  • የክርስትናና እስልምና ሃይማኖቶች መስፋፋት
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