"ኢትዮጵያ የፍልሰትና ሠፈራ ውጤት ናት" ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

"ኢትዮጵያ የፍልሰትና ሠፈራ ውጤት ናት" ዶ/ር ደረሰ አየናቸውPlay14:33Dr Deresse Ayenachew. Credit: D.AyenachewGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.05MB) ዶ/ር ደረሰ አየናቸው፤ የታሪክ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሆኑ፤ በአሁኑ ወቅት በኤይክስ ማርሴል ዩኒቨርሲቲ የመካከለኛ ዘመን የአፍሪካ ቀንድ ጥናትና ምርምር ፕሮግራም ተመራማሪ ናቸው። ሰሞኑን በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ለሕትመት ስላበቁት "Dynamics of Mobility & Settlement in Africa" የምርምር መጣጥፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮችየባንቱ ፍልሰትየሰሜንና ደቡብ ኢትዮጵያ ፍልሰቶችና ሠፈራዎችየመካከለኛው ዘመን ስልጣኔና ባሕላዊ ዕሴቶችየጨዋ ሠራዊት የፍልሰትና ሠፈራ ሚናየክርስትናና እስልምና ሃይማኖቶች መስፋፋት ShareLatest podcast episodesኢሰመጉ በታጣቂዎች የሚፈፀሙ ጥቃቶችና እገታዎችን የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል መንግሥታት እንዲያስቆሙ ጠየቀበፀጥታ መደፍረስ ሳቢያ በአማራ ክልል ከሶስት ሚሊየን በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በዘንድሮው የትምህርት ዘመን መመዝገብ አልቻሉምየማይፈለጉ ልብሶችን መክላትበአማራ ክል ከሐምሌ 2015 አንስቶ ተፈናቃዮችና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ቢያንስ 200 የአስገድዶ መድፈር ተጎጂዎች መመዝገባቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ