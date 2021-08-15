ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ሰሎሞናውያን ከሮሃ ይልቅ አክሱምን፤ ከአምሐራ፣ ሐበሻ (ት) ይልቅ ብሔረ- ኢትዮጵያን ለምን መረጡ?

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Meeting between King Solomon and the Queen of Sheba.

Meeting between King Solomon and the Queen of Sheba. Source: Getty

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Published 15 August 2021 at 7:06pm, updated 15 August 2021 at 8:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደረሰ አየናቸው የቀድሞው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን፤ ሰሞኑን ለሕትመት ስላበቁት “ሰሎሞናውያን፤ የኢትዮጵያ መንግሥት ታሪክ (1262 - 1521) ጭብጦች ይናገራሉ።

Published 15 August 2021 at 7:06pm, updated 15 August 2021 at 8:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአክሱም የኢትዮጵያ ቅድስት ከተማነት
  • የአምሐራና የሐበሻ (ት) መጠሪያ በብሔረ-ኢትዮጵያ ስያሜ መሰወር
  • የአዜባዊነት ተምኔታዊ ር ዕዮትና የብሔረ-ኢትዮጵያ መወለድ
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