ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ብዙዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እየተመረቁ ያሉት በክህሎት፣ አመለካከትና በዕውቀትም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሚፈልግው መልኩ አይደለም” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ

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Dr Desalegne Mengesha.

Dr Desalegne Mengesha. Source: D.Mengesha

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Published 3 October 2021 at 11:51am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ - የቀድሞው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ የኢትዮጵያን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጥራት ደረጃ፣ ተግዳሮቶችና የመፍትሔ አቅጣጫዎች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 3 October 2021 at 11:51am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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