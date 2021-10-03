“ብዙዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እየተመረቁ ያሉት በክህሎት፣ አመለካከትና በዕውቀትም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሚፈልግው መልኩ አይደለም” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ብዙዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እየተመረቁ ያሉት በክህሎት፣ አመለካከትና በዕውቀትም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሚፈልግው መልኩ አይደለም” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻPlay13:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Desalegne Mengesha. Source: D.MengeshaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.11MB)Published 3 October 2021 at 11:51amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ - የቀድሞው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ የኢትዮጵያን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጥራት ደረጃ፣ ተግዳሮቶችና የመፍትሔ አቅጣጫዎች አስመልክተው ይናገራሉ።Published 3 October 2021 at 11:51amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየትምህርት ጥራት ደረጃ ዝቅተኛነት የትምህርት ጥራት ደረጃ ማሽቆልቆል ዋነኛ ምክንያቶችየምሩቃንና የገበያ አለመመጣጠንShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ