“ባለፉት ዓመታት ተማሪዎች በከፍተኛ ተቋማት ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ የአገር ፍቅርና ማኅበረሰባዊ ዕሴቶችን እንዲያውቁ ባለመደረጉ ለሃይማኖት፣ ቋንቋና የዘር ግጭቶች ተጋልጠዋል ” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ባለፉት ዓመታት ተማሪዎች በከፍተኛ ተቋማት ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ የአገር ፍቅርና ማኅበረሰባዊ ዕሴቶችን እንዲያውቁ ባለመደረጉ ለሃይማኖት፣ ቋንቋና የዘር ግጭቶች ተጋልጠዋል ” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻPlay14:29ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Desalegne Mengesha. Source: D.MengeshaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.57MB)Published 3 October 2021 at 1:08pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ - የቀድሞው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ የኢትዮጵያን የግልና የመንግሥት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በንፅፅሮሽ ያነሳሉ፤ ምክረ ሃሳባቸውንም ይለግሳሉ።Published 3 October 2021 at 1:08pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየግልና የመንግሥት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አውንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖዎች የሥርዓተ ትምህርት ክለሳምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ