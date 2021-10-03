ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ባለፉት ዓመታት ተማሪዎች በከፍተኛ ተቋማት ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ የአገር ፍቅርና ማኅበረሰባዊ ዕሴቶችን እንዲያውቁ ባለመደረጉ ለሃይማኖት፣ ቋንቋና የዘር ግጭቶች ተጋልጠዋል ” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ

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Dr Desalegne Mengesha.

Dr Desalegne Mengesha. Source: D.Mengesha

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Published 3 October 2021 at 1:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ - የቀድሞው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ የኢትዮጵያን የግልና የመንግሥት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በንፅፅሮሽ ያነሳሉ፤ ምክረ ሃሳባቸውንም ይለግሳሉ።

Published 3 October 2021 at 1:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የግልና የመንግሥት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አውንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖዎች 
  • የሥርዓተ ትምህርት ክለሳ
  • ምክረ ሃሳቦች
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