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“ከጥናታችን ተሳታፊዎች ከፍተኛ የስኳር ሕመምተኞች የተገኙባቸው የሶማሌ፣ ሐረሪ፣ የደቡብ ክልልና አዲስ አበባ ናቸው” ዶ/ር ድግሱ ነገሠ

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Dr Digsu Negesse Koye. Source: DN.Koye

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Published 11 November 2021 at 2:19pm, updated 11 November 2021 at 2:32pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ድግሱ ነገሠ ቆየ - በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የሕዝብና ሉላዊ ጤና ተመራማሪ እና ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ ገላው - በቴሌቶን የሕጻናት ኢንስቲትዩት የወባና ጤና ተመራማሪ፤ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች አውታረ መረብ (ABReN) ባካሔዱት ሁለተኛ ዓመታዊ የጤና ኮንፈረንስ ላይ “Mapping national, regional, and local prevalence of hypertension and diabetes in Ethiopia” በሚል ርዕስ ስላቀረቡት የጥናት ዓላማና ግኝቶች ይናገራሉ።

Published 11 November 2021 at 2:19pm, updated 11 November 2021 at 2:32pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ጤናማ ያልሆነ የአኗኗር ዘይቤን መለወጥ
  • አገር አቀፍ የስኳር በሽታ ጥናታዊ ውጤቶች
  • የጤናማ አኗኗር ዘይቤ ግንዛቤ ማስጨበጫ መንገዶች
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