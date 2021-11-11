“በጥናታችን መሠረት አማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ የአልኮል መጠጦች ከመጠን በላይ የሚጠጣባቸው ክልሎች ናቸው” ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በጥናታችን መሠረት አማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ የአልኮል መጠጦች ከመጠን በላይ የሚጠጣባቸው ክልሎች ናቸው” ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋPlay19:05ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Yalemzewd Assefa Gelaw. Source: YZA.GelawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.13MB)Published 11 November 2021 at 2:07pm, updated 11 November 2021 at 2:28pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ድግሱ ነገሠ ቆየ - በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የሕዝብና ሉላዊ ጤና ተመራማሪ እና ዶ/ር የዓለምዘውድ አሰፋ ገላው - በቴሌቶን የሕጻናት ኢንስቲትዩት የወባና ጤና ተመራማሪ፤ በአውስትራሊያ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች (ABReN) ባካሔዱት ሁለተኛ ዓመታዊ የጤና ኮንፈረንስ ላይ “Mapping national, regional, and local prevalence of hypertension and diabetes in Ethiopia” በሚል ርዕስ ስላቀረቡት የጥናት ዓላማና ግኝቶች ይናገራሉ።Published 11 November 2021 at 2:07pm, updated 11 November 2021 at 2:28pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየስኳር በሽታ ዋነኛ መንስኤዎችየወባ በሽታ ስርጭትና ቁጥጥርበካርታ የተደገፈ አገር አቀፍ የስኳር በሽታ ጥናት ዓላማShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ