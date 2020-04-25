“በሕዝብና በመንግሥት በኩል ማድረግ የሚቻለው ካልተደረገ ኮቪድ - 19 ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ጥፋትን ሊያስከትል ይችላል” - ዶ/ር እናውጋው መሃሪ
Dr Enawgaw Mehari Source: Courtesy of PD
Published 25 April 2020 at 3:28pm, updated 25 April 2020 at 3:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ዶ/ር እናውጋው መሃሪ - በ Pikeville University የኒዩሮሎጂ ፕሮፌሰር፤ የኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ከፍተኛ መማክርት ጉባኤ ሊቀመንበር፣ የሕዝብ - ለሕዝብ ፎረም መሥራችና ፕሬዚደንት፤ የመማክርቱ ጉባኤና የሕዝብ - ለሕዝብ ፎረም ኢትዮጵያ ውስጥ የኮሮናቫይረስን ቅድመ መከላከል ተግባራትን ለመከወን እያበረከቱ ስላሉት ሚናዎች ይናገራሉ።
Published 25 April 2020 at 3:28pm, updated 25 April 2020 at 3:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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