ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በሕዝብና በመንግሥት በኩል ማድረግ የሚቻለው ካልተደረገ ኮቪድ - 19 ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ጥፋትን ሊያስከትል ይችላል” - ዶ/ር እናውጋው መሃሪ

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Interview with Dr Enawgaw Mehari

Dr Enawgaw Mehari Source: Courtesy of PD

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Published 25 April 2020 at 3:28pm, updated 25 April 2020 at 3:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር እናውጋው መሃሪ - በ Pikeville University የኒዩሮሎጂ ፕሮፌሰር፤ የኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ከፍተኛ መማክርት ጉባኤ ሊቀመንበር፣ የሕዝብ - ለሕዝብ ፎረም መሥራችና ፕሬዚደንት፤ የመማክርቱ ጉባኤና የሕዝብ - ለሕዝብ ፎረም ኢትዮጵያ ውስጥ የኮሮናቫይረስን ቅድመ መከላከል ተግባራትን ለመከወን እያበረከቱ ስላሉት ሚናዎች ይናገራሉ።

Published 25 April 2020 at 3:28pm, updated 25 April 2020 at 3:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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