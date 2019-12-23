ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ትልቁ ሕልማችን ገንዘብ ሚኒስቴር መካከለኛ ገቢ ያላትን ኢትዮጵያ ፋይናንስ ማስተዳደር የሚችልና የሚመራ ተቋም አድርጎ መገንባት ነው።” - ሚኒስትር ደኤታ ኢዮብ ተካልኝ

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Interview with Dr Eyob Tekalign

Dr Eyob Tekalign Source: Courtesy of ET

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Published 23 December 2019 at 2:15pm, updated 23 December 2019 at 2:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ኢዮብ ተካልኝ - የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ደኤታ፤ ስለ ገንዘብ ሚኒስቴር የተቋም ግንባታ ሂደት፣ አገር በቀል የምጣኔ ኃብት ማሻሻያ ፕሮግራም፣ በቅርብ ስለተገኙ የእርዳታና ብድር ንዋዮችና የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማኅበረሰብን የአገር ግንባታ ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 23 December 2019 at 2:15pm, updated 23 December 2019 at 2:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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