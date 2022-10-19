ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"በጣና ፎረም የሚቃረኑ ባይሆኑም የሚፎካከሩ የተለያዩ ሃሳቦች መንፀባረቅን እንደ ዋና ስኬት የምናየው ጉዳይ ነው" ዶ/ር ፋና ገብረሰንበት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Fana GebreSenbet AAU.jpg

Dr Fana Gebresenbet. Credit: F.Gebresenbet

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 19 October 2022 at 8:48pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ዶ/ር ፋና ገብረሰንበት - በአዲስ እበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደኅንነት ጥናት ተቋም ዳይሬክተርና የጣና ፎረም የዝግጅት ኮሚቴ አባል፤ ባሕር ዳር - ኢትዮጵያ ከኦክቶበር 14 - 16 / ጥቅምት 4 6 "Managing Security Threats: Building Resilience for the Africa We Want" በሚል መሪ ቃል ስለተካሔደው 10ኛው የአኅጉራዊ ፀጥታ ውይይት መድረክ ጭብጦች ይናገራሉ።

Published 19 October 2022 at 8:48pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች
  • ጣና ፎረም
  • አጀንዳ
  • ተልዕኮ
Share

Latest podcast episodes

An employee scans goods at a check-out counter inside a Woolworths Group Ltd. grocery store in Melbourne, Australia.jpg

በጎርፍ ሳቢያ የአውስትራሊያ ግሮሰሪ ዋጋ እንደሚያሻቅብና በዚህ ሳምንት መጨረሻ ግድም ቪክቶሪያ ዳግም በጎርፍ እንደምትጠቃ ይጠበቃል

Priests.jpg

"ታቦታቱና ፅላቶቹ ደህና ናቸው፤ በዚህ ሃሳብ አይግባችሁ፤ ከዚያ ውጪ ብዙው ጠፍቷል" መልአከ አርአያም ተስፋ ኅሩይ

A man is canoeing along flood waters in Maribyrnong, Melbourne.jpg

ሶስት የአውስትራሊያ ክፍለ አገራት በጎርፍ ተጎድተዋል

Role Model of the Year 2015.jpg

የአርአያ ሰው ሽልማት 2015