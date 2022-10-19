"በጣና ፎረም የሚቃረኑ ባይሆኑም የሚፎካከሩ የተለያዩ ሃሳቦች መንፀባረቅን እንደ ዋና ስኬት የምናየው ጉዳይ ነው" ዶ/ር ፋና ገብረሰንበት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "በጣና ፎረም የሚቃረኑ ባይሆኑም የሚፎካከሩ የተለያዩ ሃሳቦች መንፀባረቅን እንደ ዋና ስኬት የምናየው ጉዳይ ነው" ዶ/ር ፋና ገብረሰንበትPlay07:15ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Fana Gebresenbet. Credit: F.GebresenbetGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.64MB)Published 19 October 2022 at 8:48pmBy Demeke KebedeSource: SBS ዶ/ር ፋና ገብረሰንበት - በአዲስ እበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደኅንነት ጥናት ተቋም ዳይሬክተርና የጣና ፎረም የዝግጅት ኮሚቴ አባል፤ ባሕር ዳር - ኢትዮጵያ ከኦክቶበር 14 - 16 / ጥቅምት 4 6 "Managing Security Threats: Building Resilience for the Africa We Want" በሚል መሪ ቃል ስለተካሔደው 10ኛው የአኅጉራዊ ፀጥታ ውይይት መድረክ ጭብጦች ይናገራሉ።Published 19 October 2022 at 8:48pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችጣና ፎረምአጀንዳተልዕኮShareLatest podcast episodesበጎርፍ ሳቢያ የአውስትራሊያ ግሮሰሪ ዋጋ እንደሚያሻቅብና በዚህ ሳምንት መጨረሻ ግድም ቪክቶሪያ ዳግም በጎርፍ እንደምትጠቃ ይጠበቃል"ታቦታቱና ፅላቶቹ ደህና ናቸው፤ በዚህ ሃሳብ አይግባችሁ፤ ከዚያ ውጪ ብዙው ጠፍቷል" መልአከ አርአያም ተስፋ ኅሩይሶስት የአውስትራሊያ ክፍለ አገራት በጎርፍ ተጎድተዋልየአርአያ ሰው ሽልማት 2015