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ለትግራይ ግጭት አማራጭ መፍትሔው ምንድነው?

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Dr Hailay Tesfay (L) nd Seblework Tadesse (R). Source: Tesfay and Tadesse

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Published 17 October 2021 at 4:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ፍስሃ ተስፋይ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ “የኢትዮጵያ መንግሥት የትግራይን ችግር በጦርነት እንደማይፈታ በማመን የሰላምና የድርድር አማራጮችን መፈለግ አለበት” ሲሉ፤ ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - የደቡብ ብሪስበን ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር “ሕወሓት ድርድርን የሚሻው ወይም የሚጠቀመው ራሱን ለማደራጀትና መልሶ ለማጥቃት ነው፤ አይታመንም” ይላሉ።

Published 17 October 2021 at 4:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
 አንኳሮች

 

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  • ለትግራይ ችግር አማራጭ መፍትሔዎች ምንድናቸው?  
  • ለሰላም ቅድመ ሁኔታዎች ያሻሉ?
  • ጦርነቱ የሚያስከትላቸው ዘላቂ ችግሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ?
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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ