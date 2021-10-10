“ወቅቱ ኢትዮጵያን ወደ 21ኛ ክፍለ ዘመን የሚያሻግር የውጭ ፖሊሲ መቅረፅና መተግበርን ግድ ይላል” ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ወቅቱ ኢትዮጵያን ወደ 21ኛ ክፍለ ዘመን የሚያሻግር የውጭ ፖሊሲ መቅረፅና መተግበርን ግድ ይላል” ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህPlay18:22ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Fitsum Achamyeleh Alemu. Source: FA.AlemuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.19MB)Published 10 October 2021 at 3:27pm, updated 10 October 2021 at 10:51pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ ዓለሙ - በቅርቡ Horn of Africa Insight ላይ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ላይ ያሳደረውን ጫናና ጉዳቱንም ለመቀነስ ምን መደረግ እንዳለበት ያመላከቱበትን መጣጥፍ አስመልክተ ይናገራሉ።Published 10 October 2021 at 3:27pm, updated 10 October 2021 at 10:51pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ግንኙነት መነሻ የውጭ ፖሊሲ ቀረፃና ትግበራምክረ ሃሳብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ