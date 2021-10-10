ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ወቅቱ ኢትዮጵያን ወደ 21ኛ ክፍለ ዘመን የሚያሻግር የውጭ ፖሊሲ መቅረፅና መተግበርን ግድ ይላል” ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Dr Fitsum Achamyeleh Alemu.

Dr Fitsum Achamyeleh Alemu. Source: FA.Alemu

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 10 October 2021 at 3:27pm, updated 10 October 2021 at 10:51pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ ዓለሙ - በቅርቡ Horn of Africa Insight ላይ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ላይ ያሳደረውን ጫናና ጉዳቱንም ለመቀነስ ምን መደረግ እንዳለበት ያመላከቱበትን መጣጥፍ አስመልክተ ይናገራሉ።

Published 10 October 2021 at 3:27pm, updated 10 October 2021 at 10:51pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • የኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ግንኙነት መነሻ   
  • የውጭ ፖሊሲ ቀረፃና ትግበራ
  • ምክረ ሃሳብ
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ