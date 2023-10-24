"2015 ወራጅ የበዛበት፣ ምሁራን ይቅርታ የጠየቁበትና ቡድን ዐቢይ ብዙ ደጋፊዎችን ያጣበት ዓመት ነው" ደራሲ ገለታው ዘለቀ

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Dr Fitsum Achamyeleh (L) and Author Geletaw Zeleke (R). Credit: Zeleke and Achamyeleh

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2015 ምልሰታዊ ምልከታ፤ ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህና ደራሲ ገለታው ዘለቀ የኢትዮጵያን 2015 ዓ.ም አንኳር ፖለቲካዊ፣ የደህንነትና ሰብዓዊ መብቶች ሁኔታዎች አንስተው ግለ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ።

አንኳሮች
  • የ2015 ዐቢይ ክስተቶች
  • ፖለቲካና ፀጥታ
  • ምጣኔ ሃብትና ሰብዓዊ መብቶች
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"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ

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