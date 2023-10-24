"2015 ወራጅ የበዛበት፣ ምሁራን ይቅርታ የጠየቁበትና ቡድን ዐቢይ ብዙ ደጋፊዎችን ያጣበት ዓመት ነው" ደራሲ ገለታው ዘለቀ

"2015 ወራጅ የበዛበት፣ ምሁራን ይቅርታ የጠየቁበትና ቡድን ዐቢይ ብዙ ደጋፊዎችን ያጣበት ዓመት ነው" ደራሲ ገለታው ዘለቀPlay11:54Dr Fitsum Achamyeleh (L) and Author Geletaw Zeleke (R). Credit: Zeleke and AchamyelehGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.73MB) 2015 ምልሰታዊ ምልከታ፤ ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህና ደራሲ ገለታው ዘለቀ የኢትዮጵያን 2015 ዓ.ም አንኳር ፖለቲካዊ፣ የደህንነትና ሰብዓዊ መብቶች ሁኔታዎች አንስተው ግለ አተያያቸውን ያንፀባርቃሉ።አንኳሮችየ2015 ዐቢይ ክስተቶችፖለቲካና ፀጥታምጣኔ ሃብትና ሰብዓዊ መብቶችShareLatest podcast episodes"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህድምፃዊ ጌታቸው ካሣ "ከአዝማሪና" እስከ "ትዝታ ንግሥና"ባዮብሊትዝ ምንድነው? ሳይንስን ለማገዝ እንደምን መሳተፍ ይችላሉ?አውስትራሊያ የምድርና አየር ኃይል ጦሯን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ላከች