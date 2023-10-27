"በተለይ የአማራ፣ ኦሮሞና የትግራይ ልሂቅናት ኢትዮጵያን ከምን አደረስናት ብለው ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ የሚፈቱበት ጊዜ እየደረሰ ያለ ይመስለኛል" ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህ

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Dr Fitsum Achamyeleh (L) and Author Geletaw Zeleke (R). Credit: Achamyeleh and Zeleke

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2015 ምልሰታዊ ምልከታ፤ ዶ/ር ፍፁም አቻምየለህና ደራሲ ገለታው ዘለቀ የኢትዮጵያን 2015 ዓ.ም አንኳር ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ሚናና የ2016 አገራዊ የጉዞ አቅጣጫ አስመልክተው ይናግራሉ።

አንኳሮች
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