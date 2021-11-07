“ኢትዮጵያ ውስጥ የትምህርት ጥራት ደረጃን ለማሻሻል ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች መሆን አለበት” ዶ/ር ግርማ አውግቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያ ውስጥ የትምህርት ጥራት ደረጃን ለማሻሻል ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች መሆን አለበት” ዶ/ር ግርማ አውግቸውPlay12:25ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Girma Awgichew Demeke. Source: GA.DemekeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.27MB)Published 7 November 2021 at 4:29pm, updated 7 November 2021 at 4:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ግርማ አውግቸው ደመቀ - የስነ ልሳን ተመራማሪ፤ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ተቋማት የትምህርት ጥራት ደረጃን ከፍ ለማድረግ አማራጭ የመፍትሔ ሃሳቦችን ያመላክታሉ።Published 7 November 2021 at 4:29pm, updated 7 November 2021 at 4:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየትምህርት ጥራት ደረጃ ማሻሻያ መንገዶችየዲጂታል ሥርዓተ ትምህርት አስተዋፅዖዎችነፃ የትምህርት አጠቃቀም አማራጮችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ