ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያ ውስጥ የትምህርት ጥራት ደረጃን ለማሻሻል ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች መሆን አለበት” ዶ/ር ግርማ አውግቸው

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Dr Girma Awgichew Demeke.

Dr Girma Awgichew Demeke. Source: GA.Demeke

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Published 7 November 2021 at 4:29pm, updated 7 November 2021 at 4:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ግርማ አውግቸው ደመቀ - የስነ ልሳን ተመራማሪ፤ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ተቋማት የትምህርት ጥራት ደረጃን ከፍ ለማድረግ አማራጭ የመፍትሔ ሃሳቦችን ያመላክታሉ።

Published 7 November 2021 at 4:29pm, updated 7 November 2021 at 4:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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