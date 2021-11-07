“ተጠያቂነት እንዲኖርና የትምህርት ጥራት ደረጃን ከፍ ለማድረግ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች በመንግሥት መሾማቸው ቀርቶ በዩኒቨርሲቲዎች መሾም ይገባቸዋል” ዶ/ር ግርማ አውግቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ተጠያቂነት እንዲኖርና የትምህርት ጥራት ደረጃን ከፍ ለማድረግ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች በመንግሥት መሾማቸው ቀርቶ በዩኒቨርሲቲዎች መሾም ይገባቸዋል” ዶ/ር ግርማ አውግቸውPlay16:37ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Girma Awgichew Demeke. Source: GA.DemekeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.06MB)Published 7 November 2021 at 6:53pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ግርማ አውግቸው ደመቀ - የስነ ልሳን ተመራማሪ፤ የኢትዮጵያ ኮሎጆች ነርሶችና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎችን በከፍተኛ ጥራት አሰልጥነው ወደ ውጭ አገራት ቢልኩ ለአገር ከፍተኛ ጥቅሞችን ሊያስገኙ እንደሚችሉ የሌሎች አገራት ተሞክሮዎችን አጣቅሰው ያሳስባሉ።Published 7 November 2021 at 6:53pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementከሌሎች አገራት የሚቀሰሙ ጠቃሚ ተሞክሮዎችቋንቋ በትምህርት ጥራት ላይ የሚያሳድራቸው አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖዎችፖለቲካና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ