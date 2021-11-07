ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ተጠያቂነት እንዲኖርና የትምህርት ጥራት ደረጃን ከፍ ለማድረግ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች በመንግሥት መሾማቸው ቀርቶ በዩኒቨርሲቲዎች መሾም ይገባቸዋል” ዶ/ር ግርማ አውግቸው

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Higher education

Dr Girma Awgichew Demeke. Source: GA.Demeke

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Published 7 November 2021 at 6:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ግርማ አውግቸው ደመቀ - የስነ ልሳን ተመራማሪ፤ የኢትዮጵያ ኮሎጆች ነርሶችና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎችን በከፍተኛ ጥራት አሰልጥነው ወደ ውጭ አገራት ቢልኩ ለአገር ከፍተኛ ጥቅሞችን ሊያስገኙ እንደሚችሉ የሌሎች አገራት ተሞክሮዎችን አጣቅሰው ያሳስባሉ።

Published 7 November 2021 at 6:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ከሌሎች አገራት የሚቀሰሙ ጠቃሚ ተሞክሮዎች
  • ቋንቋ በትምህርት ጥራት ላይ የሚያሳድራቸው አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖዎች
  • ፖለቲካና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት
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