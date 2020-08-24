ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያ የዓባይ ተፋሰስ የሚያስከትለውን የአፈር ደለል ችግር ትኩረት እንድትሰጥበትና ለመደራደሪያ አቅም እንድታውለው መታሰብ አለበት” - ዶ/ር ሃብታሙ ጥላሁን

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Interview with Dr Habtamu Tilahun Kassahun

Dr Habtamu Tilahun Kassahun Source: Supplied

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Published 24 August 2020 at 12:42pm, updated 24 August 2020 at 3:26pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሃብታሙ ጥላሁን ካሣሁን - በግሪፊዝ ዩኒቨርሲቲ - የውኃና ውኃ ነክ ጉዳዮች ተመራማሪና በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች ኔትዎርክ አባል፤ በቅርቡ የሕዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ሙሌትና የወደፊት ውጥንን አስመልክቶ በተካሔደ የዌቢናር መድረክ ላይ በአውስትራሊያ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ስም የአውስትራሊያን ተሞክሮዎች በሚያንጸባርቅ ገፅታ ስላቀረቡት ጥናታዊ ጽሁፋቸው ይገልጣሉ።

Published 24 August 2020 at 12:42pm, updated 24 August 2020 at 3:26pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የውይይቱ ይዘትና ፍሬያማነት
  • የአውስትራሊያ ልምዶች ለኢትዮጵያ ያላቸው ፋይዳ
  • በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች ኔትዎርክ ተልዕኮና አስተዋፅዖዎች
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