በጤናና ሕክምና ሳይንስ የአውስትራሊያ 2020 ምርጥ ወጣት ተመራማሪዎችና የወደፊት መሪዎችን ይተዋወቁ

Drs Kefyalew Alene and Azmeraw Amare

Dr Kefyalew Addis Alene (L) and Dr Azmeraw Tayelgn Amare (R) Source: Supplied

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ዶ/ር ከፍያለው አዲስ አለነ - በከርቲን ዩኒቨርሲቲ ቴሌቶን የሕጻናት ምርምር ኢንስቲትዩት የተላላፊ በሽታዎች ተመራማሪና ዶ/ር አዝመራው ታየልኝ አማረ - በአደላይድ ዩኒቨርሲቲ የጄኔቲክ ኢፒዴሚዮሎጂ ተመራማሪ በዚህ ዓመት በጤናና ሕክምና ሳይንስ ምርጥ አምስት ተመራማሪዎች ውስጥ ተካትተው ተመርጠዋል። እንደምን የአውስትራሊያ የዓመቱ ምርጥ ተመራማሪዎች ሆነው ሊመረጡ እንደበቁ ይናገራሉ።

አንኳሮች

 

  • የጤናና ሕክምና ሳይንስ ዘርፍ ምርምር  
  • የምርምር ተሞክሮዎችና ውጤቶች
  • ምክረ ሃሳብ ለወጣት ተመራማሪዎች
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