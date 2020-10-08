በጤናና ሕክምና ሳይንስ የአውስትራሊያ 2020 ምርጥ ወጣት ተመራማሪዎችና የወደፊት መሪዎችን ይተዋወቁ

በጤናና ሕክምና ሳይንስ የአውስትራሊያ 2020 ምርጥ ወጣት ተመራማሪዎችና የወደፊት መሪዎችን ይተዋወቁPlay29:02Dr Kefyalew Addis Alene (L) and Dr Azmeraw Tayelgn Amare (R) Source: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.19MB) ዶ/ር ከፍያለው አዲስ አለነ - በከርቲን ዩኒቨርሲቲ ቴሌቶን የሕጻናት ምርምር ኢንስቲትዩት የተላላፊ በሽታዎች ተመራማሪና ዶ/ር አዝመራው ታየልኝ አማረ - በአደላይድ ዩኒቨርሲቲ የጄኔቲክ ኢፒዴሚዮሎጂ ተመራማሪ በዚህ ዓመት በጤናና ሕክምና ሳይንስ ምርጥ አምስት ተመራማሪዎች ውስጥ ተካትተው ተመርጠዋል። እንደምን የአውስትራሊያ የዓመቱ ምርጥ ተመራማሪዎች ሆነው ሊመረጡ እንደበቁ ይናገራሉ።አንኳሮች የጤናና ሕክምና ሳይንስ ዘርፍ ምርምር የምርምር ተሞክሮዎችና ውጤቶችምክረ ሃሳብ ለወጣት ተመራማሪዎችShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023