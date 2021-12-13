“አብረን የተመሠረተው በሙያችን ለአገራችን ምን ዓይነት አስተዋፅኦ ማድረግ እንችላለን በሚል ዕሳቤ ነው” ዶ/ር ከፍያለው አለነ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አብረን የተመሠረተው በሙያችን ለአገራችን ምን ዓይነት አስተዋፅኦ ማድረግ እንችላለን በሚል ዕሳቤ ነው” ዶ/ር ከፍያለው አለነPlay11:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Kefyalew Alene. Source: K.AleneGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.51MB)Published 13 December 2021 at 12:07pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ከፍያለው አለነ - በከርተን ዩኒቨርሲቲ የኅብረተሰብ ጤናና ቴሌቶን የሕፃናት ኢንስቲትዩት ተመራማሪና በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች አውታረ መረብ (ABReN)፤ ስለ አብረን ምሥረታና የምርምር ክንዋኔዎች ይናገራሉ።Published 13 December 2021 at 12:07pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአብረን ዋነኛ ዓላማና ተልዕኮዎችዓመታዊ ክንዋኔዎችና ስትራቴጂያዊ ትልሞችዐበይት ስኬቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ